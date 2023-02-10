Gulfstream Distribution и Lenovo провели мероприятие для партнеров

2 февраля 2023 года в отеле Fourseasons прошло мероприятие под названием «Lenovo Day for Partner». Следует отметить, что это первое совместное с компанией Lenovo мероприятие, организованное Gulfstream Distribution. О начале сотрудничества между этими компаниями на рынке Азербайджана было объявлено 5 декабря 2022 года. О перспективах и возможностях такого партнерства в приветственной речи к собравшимся рассказали руководитель департамента по работе с корпоративными заказчиками Lenovo Infrastructure Solutions Group в Восточной Европе и Центральной Азии и Генеральный директор Gulfstream Distribution Адиль Алиев. В частности, было отмечено, что дистрибьюторское соглашение с Lenovo позволили Gulfstream Distribution серьезно расширить ассортимент продукции, предлагаемой на локальном рынке, а также предлагать партнерам и заказчикам самые последние инновационные решения.

Далее перед партнерами выступили технические специалисты компании Lenovo, которые рассказали о том, как серверы Lenovo ThinkSystem и решения ThinkAgile могут преобразовать ваш центр обработки данных. Широкий спектр серверов, систем хранения данных и сетевых продуктов изначально разрабатывался с учетом рабочих нагрузок клиентов. Некоторые модели теперь поддерживают масштабируемые процессоры Intel Xeon второго поколения и новые модули энергонезависимой памяти Intel DC Optane. Эти отмеченные наградами серверы обеспечивают лучшую в отрасли производительность, надежность и удовлетворенность клиентов для предприятий любого размера. Также партнерам была представлена презентация на тему модернизации инфраструктуры управления данными. Интеллектуальные инфраструктурные решения Lenovo для управления данными предлагают лучшие в отрасли масштабируемые комплексные решения для хранения данных и управления ими.

Завершилось мероприятие торжественным ужином, который сопровождала интеллектуальная игра Fibonacci. Собравшиеся гости смогли проверить свои знания, логику и сообразительность в условиях состязания, которое принесло победителям заслуженные призы и подарки.