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24 февраля, 2023
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ДомойAI / MLMicrosoft добавил ИИ-бот в приложения Bing и Edge Mobile, а также в...

Microsoft добавил ИИ-бот в приложения Bing и Edge Mobile, а также в Skype

Microsoft Bing

Компания Microsoft объявила о выпуске предварительных версий мобильных приложений Bing и Edge, в которые, в том числе, включен доступ к чат-боту с искусственным интеллектом. Тестовые версии приложений уже доступны на iOS и Android.

В мобильном приложении пользователю достаточно коснуться значка Bing, чтобы начать сеанс чата с ботом, где можно задавать различные вопросы с помощью текста или голоса. Ответы будут отображаться в виде маркеров, упрощенных ответов или в традиционном текстовом формате. Пользователи также смогут получать доступ к обновлениям Bing через домашнюю страницу мобильного приложения Edge.

Кроме того, компания представила Bing для Skype на базе искусственного интеллекта. Пользователи могут использовать искусственный интеллект Microsoft в групповых чатах и задавать ему вопросы. Чат-бот предоставит ответы для всей группы. Например, можно попросить Bing порекомендовать поездку или спросить о погоде. Как и в мобильном приложении Bing, ответы могут отображаться в виде маркеров, упрощенных ответов или в текстовом формате. Bing в Skype уже доступен в предварительной версии для всех пользователей.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) отметил, что поиск, основанный на искусственном интеллекте — это самое большое событие, которое произошло с его компанией за девять лет, которые он провел у руля.

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