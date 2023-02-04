Самые производительные Android-смартфоны января по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов января 2023 года. Тройка лидеров рейтинга флагманов изменилась по сравнению с декабрем.

Лидером по итогам января стал смартфон OnePlus 11, набравший 1325859 баллов. Аппарат оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 2, как и подавляющее число других устройств рейтинга.

На втором месте расположился iQOO 11 Pro (1322680), третье место сохранил смартфон Vivo X90 Pro+ (1320906).

Далее в рейтинге AnTuTu идут следующие модели: Nubia Red Magic 8 Pro+, iQOO 11, Redmi K60 Pro, Vivo X90 Pro, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 и Vivo X90.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 января 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

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