Самые производительные субфлагманы и смартфоны среднего класса января по версии AnTuTu

Команда популярного бенчмарка AnTuTu обновила рейтинг самых производительных Android-смартфонов в субфлагманской ценовой категории и устройств среднего класса по итогам января 2023 года.

Все устройства в категории субфлагманов оснащены процессорами MediaTek: Dimensity 8200, 8100 Max и 8100. Лидером рейтинга стал смартфон Vivo S16 Pro набравший 870121 балл. Второе место рейтинга занял iQOO Neo7 SE (864337), третье — Redmi K60E (841006).

Рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса возглавил iQOO Z6, на втором месте — Honor 80, третье место занял iQOO Z5.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 января 2023 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов.

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