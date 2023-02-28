Представлен маршрутизатор Nokia Beacon 10 с поддержкой Wi-Fi 6E

На выставке MWC 2023 в Барселоне, компания Nokia представила Beacon 10 — свой первый маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 6E, обеспечивающий бесперебойную сеть с высокой пропускной способностью.

Nokia Beacon 10 представляет собой трехдиапазонное устройство с пропускной способностью 10 ГБит/с. Благодаря новой mesh-системы, по всему дому создается бесшовная Wi-Fi 6E сеть, работающая на частотах 2,4, 5 и 6 GHz. Обеспечивается высокоскоростное подключение благодаря порту LAN со скоростью до 2,5 ГБит/с и пропускной способности Wi-Fi AX10200. Для увеличения зоны покрытия поддерживается подключение до пяти устройств Beacon 10.

Управление системой осуществляется с помощью мобильного приложения Nokia Wi-Fi, которое включает в себя ряд полезных функций, от аналитики до родительского контроля. Также доступна пошаговая инструкция по установке или расширению сети Wi-Fi.

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