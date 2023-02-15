Представлен Honor Magic5 Lite: экран 120 Hz и аккумулятор на 5100 мАч

Компания Honor представила на европейском рынке младшую модель новой флагманской серии Magic5. Honor Magic5 Lite получил изогнутый по бокам 6,67-дюймовый OLED-экран с 10-битной матрицей, способной отображать более миллиарда цветов. Дисплей имеет разрешение Full HD+, частоту обновления 120 Hz и частоту ШИМ-затемнения 1920 Hz. Яркость составляет 800 нит. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 695 с 6 Gb оперативной (есть возможность виртуального расширения до 11 Gb) и 128 Gb встроенной памяти. За графику отвечает ускоритель Adreno 619.

На задней панели находится круглый блок с основной камерой на 64 Мп (f/1.8), ультраширокоугольной на 5 Мп (f/2.2) и 2 Мп (f/2.4) для макросъемки. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт. В оснащение также входят 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C, NFC и 3,5 разъем для наушников. Габариты составляют 161,6 х 73,9 х 7,9 мм, вес – 175 гр. Смартфон поставляется с операционной системой Android 12 с интерфейсом Magic UI 6.1.

Honor Magic5 Lite поступит в продажу в Европе 20 февраля по цене €379. Доступные расцветки корпуса:Midnight Black, Emerald Green и Titanium Silver.

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