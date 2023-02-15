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16 февраля, 2023
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BYD лидирует по продажам электрифицированных автомобилей в 2022 году

BYD

В 2022 году мировые продажи электромобилей и заряжаемых гибридов составили 10,83 млн. единиц. Это на 61,3% больше, чем было продано в 2021 году. По прогнозам аналитиков SNE Research, в 2023 году будет продано 14,78 млн. электромобилей и гибридов.

По итогам 2022 года мировым лидером по продажам электромобилей и гибридов стала китайская компания BYD. Ей удалось нарастить продажи на 204,6% до 1,87 млн. авто. Второе место занимает Tesla, которая продала 1,31 млн. машин, увеличив показатель на 40% по сравнению с предыдущим годом. На третьем — китайский концерн SAIC с 978 тыс. проданных машин, рост на 43,1%.

На четвертом месте расположился концерн Volkswagen. Немецкий автогигант по итогам прошлого года смог увеличить объемы поставок электрифицированных моделей только на 8,8% до 815 тыс. единиц. Китайской Geely досталось пятое место с 646 тыс. проданных электрифицированных машин – рост на 111,8%.

На шестом — Hyundai Motor Group с 510 тыс. реализованных машин и ростом на 40,9%. Корейский автогигант преодолел планку в 100 тыс. реализованных на территории США электрифицированных автомобилей с момента выхода на местный рынок в 2014 году. За все это время было реализовано 51266 машин марки KIA, 51096 Hyundai и 1964 Genesis.

Из общего объема проданных в прошлом году электрифицированных машин на Китай пришлось 6,56 млн. единиц (рост 97,1%), в Северной Америке объемы продаж выросли на 49,8%, в Европе — на 11,2%.

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