Абоненты Azercell получили возможность оказать поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции

ООО «Azercell Teleсom» совместно с Фондом «Nargis» и Азербайджанским Обществом Красного Полумесяца предлагает своим абонентам, желающим поддержать народ Турции, возможность внести вклад в ликвидацию последствий стихийного бедствия, произошедшего в этой стране.

При посредничестве Фонда «Nargis» абоненты Azercell могут отправить SMS с цифрами 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 или 50 на короткий номер 7303, чтобы пожертвовать такую же сумму в манатах со своего баланса в поддержку народа Турции.

Абоненты также могут присоединиться к этой благотворительной инициативе через Азербайджанское Общество Красного Полумесяца. Можно пожертвовать соответствующую сумму, отправив в сообщении цифры 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 или 50 на короткий номер 8116.

С абонентов не взимается плата за отправку SMS. После отправки сообщения абоненты получат ответ о статусе платежа. За дополнительной информацией вы можете обращаться по телефону +994125265493 (Фонд «Nargis») или на страницу www.yardim.et (Азербайджанское Общество Красного Полумесяца).

Отметим, что команда «Волонтеры Azercell», состоящая из сотрудников Azercell, продолжает кампанию помощи в поддержку Турции.

Azercell желает народу Турции терпения и скорейшего устранения последствий этого бедствия.

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