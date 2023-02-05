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1 февраля, 2023
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5G от самой скоростной сети Азербайджана!

5G

Компания Bakcell запустила технологию 5G. В настоящее время, сеть 5G, работающая в тестовом режиме, доступна сразу в нескольких районах Баку – на площади Фонтанов, в саду имени Хагани (Молоканский сад) и в торговом центре «Dəniz Mall».

Технологию 5G, от самой скоростной мобильной сети Азербайджана, могут протестировать владельцы таких смартфонов как Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco и Vivo.

Bakcell также предлагает 5 Gb бесплатного трафика в подарок своим абонентам, использующим технологию 5G. Владельцам вышеупомянутых мобильных устройств нужно набрать на своем смартфоне код *501*1#, находясь в зонах, охватываемых сетью 5G. Если устройство абонента поддерживает технологию 5G, на баланс мобильного номера будет загружено 5 Gb бесплатного 5G-трафика. Этот трафик можно использовать в зонах тестирования 5G, в течение 1 часа.

Более подробную информацию можно получить на странице 5g.bakcell.com

Bakcell является первым мобильным оператором в Азербайджане, запустившим технологии eSIM и VoLTE. Сеть Bakcell признана Ookla® «Самой скоростной мобильной сетью Азербайджана».

 

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