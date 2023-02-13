Нейросеть выиграла фотоконкурс, обманув членов жюри

Номинацию «снимок с дрона» в фотоконкурсе, который проводила австралийская компания DigiDirect, выиграл потрясающий снимок, на котором два серфера покоряют волну на рассвете, пишет naked-science.

Но как оказалось, это не фотография, а картинка, которую сгенерировала нейросеть. Ни один из членов жюри не заметил ничего подозрительного, и «фотография» заняла первое место в конкурсе. Позже компания Absolutely Ai, приславшая эту работу, призналась, что изображение было создано ее нейросетью, и вернула приз.

В пресс-службе Absolutely Ai пояснили, что картинку прислали на конкурс специально, чтобы доказать, что изображение, созданное искусственным интеллектом, может не только попасть незамеченным на конкурс фотографов, но и получить главный приз.

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