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14 февраля, 2023
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Microsoft объявил о прекращении использования службы диагностики и устранения неполадок Windows

Microsoft

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки средств диагностики Microsoft (MSDT) и устаревших средств устранения неполадок Windows.

Microsoft переходит на приложение Get Help, которое предустановлено в ОС. Отказ от устаревших инструментов будет проходить поэтапно. Первые кардинальные изменения пользователи увидят в обновлении Windows 11, которое ожидается во второй половине 2023 года. С запуском новой версии пользователей начнут автоматически перенаправлять на платформу Get Help.

В 2024 году абсолютно все средства устранения неполадок будут перенесены в приложение Get Help. Ожидается, что полный переход завершится в 2025 году, тогда будет отключена платформа MSDT.

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