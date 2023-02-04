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5 февраля, 2023
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Началась регистрация на национальный квалификационный раунд 15-го чемпионата мира по киберспорту (WEC 15)

WEC 15

Началась регистрация на отборочный этап XVII Национального чемпионата, предваряющий 15-й чемпионат мира по киберспорту (WEC 15), который пройдет в городе Яссы (Румыния) с 24 августа по 4 сентября 2023 года!

Ссылки на регистрацию:

Индивидуальные дисциплины:

Командные дисциплины:

Национальный отборочный этап завершится 31 марта. Формат национального отборочного этапа (онлайн/LAN/гибрид) будет определен в зависимости от количества зарегистрированных участников.

Соревнования организуются Федерацией киберспорта Азербайджана при технической поддержке GLA (Gaming League Azerbaijan). Генеральный спонсор конкурса — компания «TopAZ». Подписывайтесь на страницу Федерации в Facebook, чтобы быть в курсе всех проводящихся турниров и обновлений.

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