Началась регистрация на национальный квалификационный раунд 15-го чемпионата мира по киберспорту (WEC 15)

Началась регистрация на отборочный этап XVII Национального чемпионата, предваряющий 15-й чемпионат мира по киберспорту (WEC 15), который пройдет в городе Яссы (Румыния) с 24 августа по 4 сентября 2023 года!
Ссылки на регистрацию:
Индивидуальные дисциплины:
- eFootball 2023 (1×1) (консоли) http://bit.ly/3YiYxqb
- TEKKEN (1×1) (консоли) http://bit.ly/3X22QVP
Командные дисциплины:
- CS:GO (5×5) (PC) http://bit.ly/3YjNjBF
- Mobile Legends: Bang Bang (5×5) (мобильная версия) http://bit.ly/3HzgrhL
- PUBG Mobile (4×4) (мобильная версия) http://bit.ly/3YjWSk3
- DOTA2 (5×5) (PC) http://bit.ly/3wUu8CK
Национальный отборочный этап завершится 31 марта. Формат национального отборочного этапа (онлайн/LAN/гибрид) будет определен в зависимости от количества зарегистрированных участников.
Соревнования организуются Федерацией киберспорта Азербайджана при технической поддержке GLA (Gaming League Azerbaijan). Генеральный спонсор конкурса — компания «TopAZ». Подписывайтесь на страницу Федерации в Facebook, чтобы быть в курсе всех проводящихся турниров и обновлений.