Началась регистрация на национальный квалификационный раунд 15-го чемпионата мира по киберспорту (WEC 15)

Началась регистрация на отборочный этап XVII Национального чемпионата, предваряющий 15-й чемпионат мира по киберспорту (WEC 15), который пройдет в городе Яссы (Румыния) с 24 августа по 4 сентября 2023 года!

Ссылки на регистрацию:

Индивидуальные дисциплины:

eFootball 2023 (1×1) (консоли) http://bit.ly/3YiYxqb

TEKKEN (1×1) (консоли) http://bit.ly/3X22QVP

Командные дисциплины:

CS:GO (5×5) (PC) http://bit.ly/3YjNjBF

Mobile Legends: Bang Bang (5×5) (мобильная версия) http://bit.ly/3HzgrhL

PUBG Mobile (4×4) (мобильная версия) http://bit.ly/3YjWSk3

DOTA2 (5×5) (PC) http://bit.ly/3wUu8CK

Национальный отборочный этап завершится 31 марта. Формат национального отборочного этапа (онлайн/LAN/гибрид) будет определен в зависимости от количества зарегистрированных участников.

Соревнования организуются Федерацией киберспорта Азербайджана при технической поддержке GLA (Gaming League Azerbaijan). Генеральный спонсор конкурса — компания «TopAZ». Подписывайтесь на страницу Федерации в Facebook, чтобы быть в курсе всех проводящихся турниров и обновлений.