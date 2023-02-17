В Instagram появятся каналы, как в Telegram

Глава Meta Марк Цукерберг официально представил Broadcast Channel (Вещательный канал) в личных сообщениях Instagram. Каналы позволят напрямую взаимодействовать со своими подписчиками. Такие уже есть давно в Telegram.

Можно будет создавать каналы двух типов – информационные и дискуссионные. Первые будут вмещать до миллиона пользователей, вторые похожи на чат-группы для общения до 250 пользователей. Каналы поддерживают текст, изображения, опросы, реакции и многое другое.

Цукерберг объявил об этой функции, запустив собственный канал вещания, где он планирует в будущем делиться новостями о продуктах Meta.

Instagram уже начал тестирование каналов с избранными авторами в США и планирует расширить эту функцию в ближайшее время. Разработчики отмечают, что только авторы могут размещать сообщения в каналах вещания, а подписчики имеют возможность реагировать на контент и участвовать в опросах. Планируется добавить дополнительные функции в каналы, такие как возможность пригласить другого автора, чтобы обсудить предстоящие совместные работы и собрать вопросы аудитории.

В будущем компания добавит каналы в Facebook и Messenger.

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