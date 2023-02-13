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14 февраля, 2023
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Azercell оказал поддержку спасательным силам быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям

Azercell

Лидирующий мобильный оператор  пополнил баланс сотрудников МЧС, отправленных в Турцию

Спасательные силы быстрого реагирования Министерства по чрезвычайным ситуациям, отправленные в Турцию согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжают работу по ликвидации последствий сильного землетрясения, а также ведут поисково-спасательные операции.

Azercell, со своей стороны, в знак поддержки и благодарности нашим спасателям, находящимся в братской стране в этот непростой момент,  обеспечил их бесперебойной мобильной связью в роуминге. Следует отметить, что на основании списка, представленного Министерством по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики, абонентам было отправлено SMS о пополнении баланса.

Напомним также, что несколько дней назад Azercell пополнил баланс всех своих абонентов, находящихся в роуминге в районах стихийных бедствий в Турции.

ООО «Azercell Telecom» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате масштабной катастрофы в братской Турции, скорбит со всем турецким народом и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

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