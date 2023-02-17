Intel представил настольные процессоры Xeon (Sapphire Rapids)

Компания Intel представила процессоры Xeon поколения Sapphire Rapids, предназначенные для построения мощных настольных рабочих станций. CPU разделены на две линейки: Xeon W-3400 и W-2400.

Представители линейки Xeon W-3400 способны предложить от 12 до 56 ядер. Используется архитектура Golden Cove, на которой основаны и Alder Lake. Базовые частоты находятся в промежутке от 1,9 до 3,2 GHz, а максимальные частоты достигают 4,8 GHz. Некоторые модели обладают поддержкой разгона. Уровень TPD составляет от 270 до 350 Вт в зависимости от модели. Intel называет флагман Xeon w9-3495X своим самым мощным настольным процессором из когда-либо созданных для рабочих станций.

В линейке Xeon W-2400 представлены процессоры с числом ядер от 6 до 24. Базовые частоты варьируются от 2,1 до 3,2 GHz, максимальные достигают 4,8 GHz. Старшие модели обладают разблокированным множителем, то есть их можно разгонять. Уровень TDP составляет от 120 до 225 Вт.

Новые процессоры способны предложить до 105 Mb кеша третьего уровня. Xeon W-2400 имеют четыре канала оперативной памяти и поддерживают до 2 Tb DDR5-4800, у Xeon W-3400 каналов памяти восемь и они поддерживают до 4 Tb DDR5-4800. Младшие модели CPU ограничены DDR5-4400. Процессоры Xeon W-3400 предлагают 112 линий PCIe 5.0, модели Xeon W-2400 — 64 линий PCIe 5.0. Все новинки предлагаются в исполнении LGA 4677 и будут работать с чипсетом W790. Заявлена поддержка Wi-Fi 6E и проводного 2.5G Ethernet.

Что касается производительности, то Intel заявляет о повышении быстродействия до 28% в однопоточных задачах, и до 120% в многопоточных по сравнению с чипами предыдущего поколения.

Цены новых процессоров Intel Xeon (Sapphire Rapids) — от $359 до $5889. В продажу новинки поступят в марте.

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