Иммерсивный вид Google Maps доступен в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио

Иммерсивный вид Google Maps стал доступен в пяти городах мира после того, как эта функция была впервые представлена для сотен известных достопримечательностей в прошлом году. Он объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков, позволяя пользователям осматривать районы, как если бы они пролетали над ними, а затем опускаться на уровень улицы, чтобы поближе рассмотреть интересующие их области. По сути, это похоже на Google Earth, но с возможностью просмотра улиц для более подробного изучения.

Впервые функция Immersive View в Google Maps была анонсирована в мае 2021 года на Google I/O 2 и получила расширение в виде 250 мировых достопримечательностей, включая Токийскую башню и Афинский Акрополь в сентябре прошлого года. Сегодня эта функция распространяется на Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио, а функция Indoor Live View расширяется до 1000 аэропортов, вокзалов и торговых центров. В ближайшие месяцы иммерсивный вид станет доступен в других городах, включая Амстердам, Дублин, Флоренцию и Венецию.

Как отмечают в Google, новый иммерсивный просмотр поддерживается практически на любом телефоне и устройстве, хотя список поддерживаемых устройств не предоставлен.