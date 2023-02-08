spot_img
9 февраля, 2023
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыИммерсивный вид Google Maps доступен в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио

Иммерсивный вид Google Maps доступен в Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Токио

Immersive View

Иммерсивный вид Google Maps стал доступен в пяти городах мира после того, как эта функция была впервые представлена для сотен известных достопримечательностей в прошлом году. Он объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков, позволяя пользователям осматривать районы, как если бы они пролетали над ними, а затем опускаться на уровень улицы, чтобы поближе рассмотреть интересующие их области. По сути, это похоже на Google Earth, но с возможностью просмотра улиц для более подробного изучения.

Впервые функция Immersive View в Google Maps была анонсирована в мае 2021 года на Google I/O 2 и получила расширение в виде 250 мировых достопримечательностей, включая Токийскую башню и Афинский Акрополь в сентябре прошлого года. Сегодня эта функция распространяется на Лондон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Токио, а функция Indoor Live View расширяется до 1000 аэропортов, вокзалов и торговых центров. В ближайшие месяцы иммерсивный вид станет доступен в других городах, включая Амстердам, Дублин, Флоренцию и Венецию.

Как отмечают в Google, новый иммерсивный просмотр поддерживается практически на любом телефоне и устройстве, хотя список поддерживаемых устройств не предоставлен.

Предыдущая статья
Возможность помочь пострадавшим от землетрясения через ABB mobile!
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,162ФанатыМне нравится
1,007ЧитателиЧитать
3,117ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»