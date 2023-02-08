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9 февраля, 2023
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Возможность помочь пострадавшим от землетрясения через ABB mobile!

АВВ создал возможность для тех, кто хочет оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции. Помощь теперь также может быть передана через ABB mobile. В рамках акции «Турция, я с тобой» собранные средства будут перечислены на счёт благотворительной организации Qızıl Aypara.

С этой целью в приложении ABB mobile добавлен специальный раздел, посредством которого пользователи могут оказать помощь жертвам землетрясения в Турции. Людям же, не являющимся пользователями ABB mobile, необходимо загрузить приложение и зарегистрироваться, чтобы воспользоваться данной возможностью.

Оказать помощь пострадавшим от землетрясения возможно также посредством турецких банков из этого списка. Перечисление средств через ABB Mobile или посредством турецких банков осуществляется без удержаний каких-либо комиссий и НДС.

Напомним, что 6 февраля сильное землетрясение на юго-востоке братской Турции стало причиной больших разрушений и человеческих жертв в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османье, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья, Хатай. Даже самая небольшая помощь, направленная на удовлетворение различных потребностей пострадавших от землетрясения имеет большую ценность для братской страны в эти тяжёлые времена.

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