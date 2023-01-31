Western Digital представил самый быстрый HDD в мире емкостью 20 Tb

Компания Western Digital представила жесткий диск Ultrastar DC HS760 емкостью 20 Tb. Отличительной чертой новинки является использование двух независимых блоков магнитных головок, благодаря чему удалось ощутимо поднять скоростные показатели. Компания утверждает, что Ultrastar DC HS760 предлагает вдвое большую скорость последовательной обработки и в 1,7 раза более высокую производительность случайной обработки по сравнению с предыдущей моделью с одним приводом Ultrastar DC HC560.

В модели Ultrastar DC HS760 используется два блока головок на платформе Western Digital OptiNAND. В состав HDD входят девять пластин с технологией перпендикулярной магнитной записи с энергосодействием (energy-assisted perpendicular magnetic recording, ePMR) емкостью 2,2 Tb каждая, а также кеш-память NAND для хранения метаданных и записи кеша для повышения производительности и увеличения плотности записи. В качестве интерфейса подключения выступает SAS 12 Гбит/с.

Компания заявляет о скорости последовательного чтения/записи до 582 Мбайт/с. Это можно сравнить с показателями SATA SSD. При этом новинка на 37% энергоэффективнее по сравнению с двумя отдельными HDD. Производитель предлагает пятилетнюю гарантию. Цена HDD не указывается.

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