В Баку началась новая регистрация в рамках стипендиальной программы TechNest!

В рамках стипендиальной программы TechNest, инициированной Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA), начался новый учебный год и была объявлена 2-я волна регистрации по городу Баку. Регистрация будет проведена, примерно, по 50 различным ИТ-специальностям, предлагаемых более чем 10-ю ведущими образовательными центрами страны, специализирующихся в сфере ИКТ. Согласно программе, в первом квартале 2023 года планируется предоставить стипендии более 1000 человек, а по всему Азербайджану их число увеличится до 3000 человек.

Зарегистрированным лицам стипендия будет предоставляться после прохождения конкурсных этапов, в зависимости от результатов которых, 70, 90 и 100% стоимости обучения обеспечит TechNest.

Следует отметить, что на 2-м этапе бакинской волны регистрация будет вестись по специальностям, предлагаемым новыми партнерами программы.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о регистрации и квалификации, вы можете перейти по следующей ссылке: https://technest.idda.az/

Последний день регистрации — 10.02.2023.

Отметим, что IRIA, посредством стипендиальной программы TechNest, реализует в стране профессиональный и эффективный образовательный процесс в области ИКТ. Данной программой, делающей возможность получения образования доступной для всех, могут воспользоваться все граждане Азербайджана старше 12 лет.

Напомним, что на 2022 год количество людей, получивших стипендию в рамках программы Technest, составило 618 человек, в то время как коэффициент их последующего трудоустройства составил 90%.