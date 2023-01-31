spot_img
1 февраля, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияВ Баку началась новая регистрация в рамках стипендиальной программы TechNest!

В Баку началась новая регистрация в рамках стипендиальной программы TechNest!

TechNest

В рамках стипендиальной программы TechNest, инициированной Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA), начался новый учебный год и была объявлена 2-я волна регистрации по городу Баку. Регистрация будет проведена, примерно, по 50 различным ИТ-специальностям, предлагаемых более чем 10-ю ведущими образовательными центрами страны, специализирующихся в сфере ИКТ. Согласно программе, в первом квартале 2023 года планируется предоставить стипендии более 1000 человек, а по всему Азербайджану их число увеличится до 3000 человек.

Зарегистрированным лицам стипендия будет предоставляться после прохождения конкурсных этапов, в зависимости от результатов которых, 70, 90 и 100% стоимости обучения обеспечит TechNest.

Следует отметить, что на 2-м этапе бакинской волны регистрация будет вестись по специальностям, предлагаемым новыми партнерами программы.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о регистрации и квалификации, вы можете перейти по следующей ссылке: https://technest.idda.az/

Последний день регистрации — 10.02.2023.

Отметим, что IRIA, посредством стипендиальной программы TechNest, реализует в стране профессиональный и эффективный образовательный процесс в области ИКТ. Данной программой, делающей возможность получения образования доступной для всех, могут воспользоваться все граждане Азербайджана старше 12 лет.

Напомним, что на 2022 год количество людей, получивших стипендию в рамках программы Technest, составило 618 человек, в то время как коэффициент их последующего трудоустройства составил 90%.

Предыдущая статья
Motorola стала технологическим партнером профессионального футбольного клуба «Нефтчи»
Следующая статья
Western Digital представил самый быстрый HDD в мире емкостью 20 Tb
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,164ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»