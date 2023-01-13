Приложения Apple TV, Apple Music и Apple Devices теперь доступны пользователям Windows 11

Компании Microsoft и Apple еще в октябре прошлого года объявили о выходе новых приложений Apple TV и Apple Music для Windows. Теперь они стали доступны для загрузки в магазине приложений Microsoft.

Новые приложения похожи на версии, которые уже существуют в macOS, но интерфейс немного изменен под визуальные требования Windows. В техническом плане разницы почти нет — пользователи могут смотреть контент из приложения Apple TV, включая Apple TV+, каналы Apple TV, а также фильмы и телешоу из iTunes Store. Поддерживается разрешение 4K HDR (если позволяет само устройство).

В Apple Music тоже поддерживаются все основные функции за исключением загрузки текста песен. Пользователи могут получить доступ к своей библиотеке из Apple Music, а также из iTunes Store. Весь контент из iTunes автоматически переносится в новое приложение.

Кроме того, представлена предварительная версия приложения Apple Devices, которая предназначена для того, чтобы пользователи могли управлять различными устройствами компании на Windows. В коде программы появились упоминания Reality OS и xrOS — маркетинговых названий, которые, как сообщается, связаны с разрабатываемой Apple гарнитурой виртуальной реальности. Все приложения поддерживают темную тему оформления.

Приложения доступны для установки по ссылкам:

При первом запуске приложений появляется предупреждение, что программа iTunes перестанет функционировать и для восстановления ее работоспособности потребуется удаление новых программ.

Пока предварительные версии в основном стабильно работают, но в описании бета-версий указывается, что «не все функции могут работать должным образом».

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