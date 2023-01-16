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17 января, 2023
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Топ-10 самых скачиваемых приложений 2022 года

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Консалтинговая компания Apptopia опубликовала ежегодный рейтинг мобильных приложений, получивших наибольшее число установок в 2022 году.

Первое и второе места за год не изменились: TikTok (672 млн. установок) и Instagram (548 млн). На третьей позиции разместился мессенджер WhatsApp (424 млн).

Мобильное приложение для монтажа видео и аудио CapCut за год перемесилось с девятого на четвертое место. На пятом и шестом — Snapchat и Telegram соответственно, на седьмой Subway Surfers – мобильная игра 2011 года выпуска в жанре платформер, на восьмой – Facebook (в прошлом году третье место). Девятая позиция – Stumble Guys — командная онлайн-игра и на десятом месте — Spotify.

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