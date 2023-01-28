Intel опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2022 год

Компания Intel опубликовала отчет за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год. Выручка за отчетный квартал в годовом сравнении сократилась на 32% до $14 млрд. Кроме того, квартал закончился для компании убытком в размере около $700 млн. против прибыли в $4,6 млрд. год назад. За весь 2022 год компания выручила $63,1 млрд, это на 20% меньше, чем за 2021 год. Чистая прибыль рухнула более чем вдвое, до $8 млрд.

Выручка клиентского подразделения Intel в четвертом квартале сократилась сразу на 36% до $6,6 млрд. Операционная прибыль клиентского подразделения в четвертом квартале не превысила $0,7 млрд, сократившись в годовом сравнении сразу на 82%. По итогам всего 2022 года выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 23% до $31,7 млрд.

В минувшем квартале выручка Intel в настольном сегменте сократилась на 33% до $2,5 млрд, в мобильном — на 37 % до $3,7 млрд. В квартальном отчете отмечается, что сильнее всего спрос на ПК упал в потребительском и образовательном секторах, поскольку производители еще не успели полностью израсходовать накопившиеся складские запасы.

В сегменте решений для центров обработки данных и систем искусственного интеллекта Intel в четвертом квартале выручил на треть меньше, чем годом ранее — $4,3 млрд. Как отмечается, этому способствовали как сокращение объема рынка, так и растущая конкуренция (со стороны AMD, главным образом). Операционная прибыль на серверном направлении сократилась на 84% до $0,4 млрд. Выручка Intel на серверном направлении по итогам всего 2022 года снизилась на 15% до $19,2 млрд.

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