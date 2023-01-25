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25 января, 2023
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SK Hynix представила самую быструю в мире оперативную память LPDDR5T

SK Hynix LPDDR5T

Южнокорейская компания SK Hynix, специализирующаяся на производстве полупроводниковой памяти типа DRAM и NAND, объявила о разработке самой быстрой в мире мобильной памяти DRAM LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo).

Оперативная память LPDDR5T работает со скоростью передачи данных 9,6 Гбит/с, что на 13% быстрее по сравнению с LPDDR5X предыдущего поколения, представленной в ноябре прошлого года. Чтобы подчеркнуть максимальную скорость продукта, SK hynix добавила в аббревиатуру букву T, означающую Turbo.

LPDDR5T работает в диапазоне сверхнизких напряжений от 1,01 до 1,12 В, установленном JEDEC (Объединенный совет по разработке электронных устройств), что по заверению разработчиков, обеспечивает низкий уровень энергопотребления.

Партнеры компании уже получили для тестирования модули объемом 16 Gb, способные обрабатывать 77 Gb данных в секунду. SK hynix планирует начать массовое производство LPDDR5T с использованием 1anm (четвертого поколения 10-нм технологии) во второй половине этого года.

SK hynix ожидает, что применение LPDDR5T выйдет за рамки индустрии смартфонов и охватит искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение и устройства дополненной/виртуальной реальности.

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