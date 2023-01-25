Крупнейшие банки США планируют создать цифровой кошелек для конкуренции с PayPal и Apple Pay

Wells Fargo, Bank of America, JPMorgan Chase и еще четыре банка США намерены запустить цифровой кошелек для использования покупок в интернете и который будет привязан к дебетовым и кредитным картам клиентов, пишет The Wall Street Journal.

Новое предложение также поможет в борьбе с мошенничеством. Будет одно приложение на всех — при онлайн покупках пользователям больше не нужно будет каждый раз вбивать данные своих карт.

Запуск цифрового кошелька запланирован на вторую половину этого года, им будет управлять финтех-компания Early Warning Services LLC (EWS), поддерживающая сервис денежных переводов Zelle. Ожидается, что сервис будет конкурентом PayPal и Apple Pay, пользоваться им смогут клиенты банков-владельцев EWS. Предполагается, что к новому сервису будет привязано порядка 150 млн. дебетовых и кредитных карт Visa и Mastercard.

Детали обслуживания пока на стадии обсуждения. По мнению источника, сервис будет работать следующим образом: пользователь должен указать на странице оформления заказа адрес своей электронной почты и кошелька, а продавец в свою очередь — связаться с EWS, который будет запрашивать у банков подтверждение на транзакцию и затем предоставлять нужные карты. Если услуга станет популярной, в сервис добавят другие способы оплаты, в том числе напрямую с банковского счета.

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