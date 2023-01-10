Представлены смартфоны среднего уровня OPPO A56s и A78

Компания OPPO представила сразу два смартфона средней ценовой категории – модели A56s и A78. Оба аппарата оснащены процессорами MediaTek Dimensity с поддержкой сетей 5G, двойной основной камерой и емким аккумулятором.

OPPO A56s оборудован 6,56-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ (1612 x 720 пикселей) и частотой обновления 90 Hz. В основе смартфона лежит процессор Dimensity 810. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 8 Gb, емкость накопителя – 128 или 256 Gb, которую можно расширить с помощью карт microSD.

В состав основной камеры вошли датчики с разрешением 13 Мп и 2 Мп (датчик глубины), фронтальная камера – 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мАч. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, функция разблокировки по лицу, поддержка Bluetooth 5.2 и стандартный аудиоразъем. Используется Android 12 с интерфейсом ColorOS.

Цена OPPO A56s в Китае составляет $160 и $190 за версии 8/128 Gb и 8/256 Gb соответственно. Доступные цвета корпуса — черный и голубой.

OPPO A78 также оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем (HD+, 90 Hz). Аппарат построен на базе процессора Dimensity 700 и предлагается в одной конфигурации 8/128 ГБ. Смартфон получил основную камеру на 50 и 2 Мп, фронтальную разрешением 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает 33-ваттную быструю зарядку. Есть поддержка Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, аудиоразъем, стереодинамики и защита от влаги и пыли (IPx4).

Цена OPPO A78 пока не объявлена.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az