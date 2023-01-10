«AzerTelecom» и «Казахтелеком» переходят в активную фазу реализации Транскаспийского проекта

Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана «AzerTelecom» и «Казахтелеком» заключили «Cоглашение об условиях сотрудничества» в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря. Соглашение является основополагающим документом стратегического партнерства и определяет основные условия сотрудничества двух компаний в рамках подписанного ранее меморандума.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» является частью масштабного проекта «Цифровой Шелковый Путь» (Digital Silk Way), предусматривающего создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

«Реализация данного проекта очень важна как для Казахстана, так и для Азербайджана. Для Казахстана и стран Азии – это новый альтернативный маршрут в Европу, улучшение связанности и надежности сети, а для Азербайджана – это трансформация в региональный цифровой хаб. Исторически существовавший шелковый путь возрождается в цифровом виде, и этот маршрут обеспечит пропуск сотни терабит информации. Это ускорит развитие инфраструктуры хранения и обработки данных по всему пути. Прохождение информационных потоков между Азией и Европой через Азербайджан и Казахстан создаст новые возможности для развития цифрового бизнеса в регионе», — отметил генеральный директор по операционным вопросам компании «AzerTelecom» Сергей Назаренко.

Телеком-операторы уверены, что проект послужит драйвером для ускорения создания нового цифрового телекоммуникационного коридора и поможет выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, а также укреплению торговых и прочих связей.

«Проект по прокладке ВОЛС очень важен для Казахстана. С его реализацией мы получим дополнительный выход к международному трафику и новый канал, который позволит обеспечить транзит глобального потока трафика из стран Азии по территории Казахстана и по подводному кабелю до Азербайджана с дальнейшим выходом через Грузию, Черное море, Болгарию в Европу. Кроме того, параллельно в рамках реализации данного проекта мы сможем создавать другие крупные инфраструктурные проекты, такие как гипермагистраль или, к примеру, строительство новых Дата-центров. В результате развития таких проектов, Казахстан станет интересным и перспективным для крупных международных игроков», — отметил генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу АО «Казахтелеком» Алмат Караманов.

Крупнейший на Кавказе и в Центральной Азии проект по строительству волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря по маршруту «Азербайджан-Казахстан» операторы намерены реализовать к концу следующего года. Уже разработан высокоуровневый дизайн HLD (high-level design), утверждена детальная дорожная карта, а после завершения исследовательских работ последует непосредственное строительство «оптики» по дну Каспия. Основной маршрут подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330 километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что недалеко от Баку.

Компания «AzerTelecom», входящая в состав «NEQSOL Holding», является ведущим оператором связи в Азербайджане и обеспечивает подключение страны к международным сетям телекоммуникаций.

«Казахтелеком» — крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана, оказывающая услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, облачных услуг.