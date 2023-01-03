spot_img
4 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииHardwareПредставлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов

Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Компания NVIDIA повторно представила на официальном мероприятии, приуроченном к выставке CES 2023, видеокарту GeForce RTX 4080 с 12 Gb памяти, правда, сейчас она называется GeForce RTX 4070 Ti и стоит 800 долларов. В NVIDIA отмечают, что GeForce RTX 4070 Ti составляет 40 TFLOPs — ровно на уровне GeForce RTX 3090 Ti, но в играх новинка должна быть в среднем в 1,8 раза быстрее. Для видеокарты заявлено вдвое меньшее энергопотребение, чем у GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti построена на GPU AD104 с 7680 ядрами CUDA. Объем памяти GDDR6X — 12 Gb, она работает на частоте 21 GHz. GPU соединен с памятью при помощи шины разрядностью 192 бита, пропускная способность — 504 ГБ/с. Видеокарта поступит в продажу 5 января. Большинство вариантов предложат систему охлаждения, занимающую пространство 2,5-3 слота.

Предыдущая статья
Компания Meizu теперь полностью принадлежит Geely
Следующая статья
NVIDIA представила GeForce RTX 4090 Mobile с 9728 ядрами CUDA и еще 4 мобильных GPU
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,157ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,123ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»