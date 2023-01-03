Представлена видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti за 800 долларов

Компания NVIDIA повторно представила на официальном мероприятии, приуроченном к выставке CES 2023, видеокарту GeForce RTX 4080 с 12 Gb памяти, правда, сейчас она называется GeForce RTX 4070 Ti и стоит 800 долларов. В NVIDIA отмечают, что GeForce RTX 4070 Ti составляет 40 TFLOPs — ровно на уровне GeForce RTX 3090 Ti, но в играх новинка должна быть в среднем в 1,8 раза быстрее. Для видеокарты заявлено вдвое меньшее энергопотребение, чем у GeForce RTX 3090 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti построена на GPU AD104 с 7680 ядрами CUDA. Объем памяти GDDR6X — 12 Gb, она работает на частоте 21 GHz. GPU соединен с памятью при помощи шины разрядностью 192 бита, пропускная способность — 504 ГБ/с. Видеокарта поступит в продажу 5 января. Большинство вариантов предложат систему охлаждения, занимающую пространство 2,5-3 слота.