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4 января, 2023
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Компания Meizu теперь полностью принадлежит Geely

Meizu Geely

Китайские СМИ сообщают, что Geely стала единственным владельцем компании Meizu. Основатель компании Хуан Чжан (Huang Zhang) и другие партнеры продали свои акции Geely.

Компания Xingji Technology, принадлежащая Geely, летом 2022 года приобрела 79,09% контрольного пакета акций Meizu Technology и эксклюзивные права на бизнес бренда.

Сообщается, что в документы уже внесены соответствующие изменения, которые должны быть оформлены при переходе к единоличному владению, а главой Meizu Technology станет вице-президент Geely.

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