NVIDIA представила GeForce RTX 4090 Mobile с 9728 ядрами CUDA и еще 4 мобильных GPU

Сегодня компания NVIDIA представила сразу пять 3D-ускорителей нового поколения для мобильных компьютеров. Ускорители в линейке Ada Lovelace Mobile обеспечивают прирост производительности в играх до четырех раз в сравнении с предшественниками. Все новинки поддерживают фирменную технологию Max-Q пятого поколения, которая включает в себя поддержку DLSS 3, применение памяти GDDR6 со сверхнизким потреблением, поддержку фирменных технологий Whisper Mode и Battery Boost.

Максимальную частоту получили видеокарты GeForce RTX 4050 и 4060, но у младшей модели меньше ядер CUDA, более узкая шина памяти и меньше самой памяти. На другом конце модельного ряда — GeForce RTX 4090 с 9728 ядрами CUDA, 256-битной шиной, 16 Gb памяти GDDR6 и TDP до 150 W. В самой NVIDIA относят GeForce RTX 4090 и 4080 к чисто игровым моделям для соответствующих ноутбуков, а три других ускорителя — для тонких ноутбуков, хотя это деление весьма условное.

Первыми в продажу поступят ноутбуки с GeForce RTX 4090 и 4080. Их продажи стартуют 8 февраля по цене от 2000 долларов. Ноутбуки с GPU попроще поступят в продажу с 22 февраля по цене от 1000 долларов.