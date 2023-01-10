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10 января, 2023
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Представлена камера Raspberry Pi Camera Module 3 с поддержкой HDR и автофокусом

Raspberry Pi Camera Module 3

Компания Raspberry Pi Foundation представила новый модуль камеры Pi Camera Module 3 для фирменных одноплатных компьютеров. Второе поколение модуля дебютировало в 2016 году и было основано на датчике Sony IMX219 разрешением 8,1 Мп с оптическим форматом 1/4 дюйма. Новый модуль основан на Sony IMX708 разрешением 11,9 Мп с оптическим форматом 1/2,55 дюйма.

Заявлены поддержка PDAF и возможность фокусировки на расстоянии от 5 см, а также функция автофокуса с обнаружением контраста. Новинка сможет записывать видео 1080p @ 50 fps, есть поддержка HDR.

Отмечается, что новый модуль камеры поддерживается только современной программной средой libcamera и бета-версией Picamera2 на основе libcamera под Raspberry Pi OS Bullseye. Для корректной работы модуля потребуется соответствующее обновление ПО.

Базовая версия Raspberry Pi Camera Module 3 стоит $25, а модификация с широкоугольной оптикой (102°) — $35.

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