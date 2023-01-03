Xiaomi представила 10-дюймовый графический планшет за $8,5

Компания Xiaomi представила графический планшет Mijia LCD Blackboard. Диагональ устройства составляет 10 дюймов. Используется цветная жидкокристаллическая пленка, сделанная на заказ. Планшет поддерживает распознавания силы нажатия, от чего меняется ширина линий.

В Xiaomi Mijia LCD Blackboard используется ЖК-экран с практически нулевым энергопотреблением, который не имеет подсветки. Он потребляет лишь небольшое количество энергии, когда экран очищается. Если очищать экран 100 раз в день, батарейку можно использовать в течение года.

Продажи графического планшета по цене $8,5 начнутся 4 января.

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