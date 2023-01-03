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4 января, 2023
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Xiaomi представила 10-дюймовый графический планшет за $8,5

Xiaomi Mijia LCD Blackboard

Компания Xiaomi представила графический планшет Mijia LCD Blackboard. Диагональ устройства составляет 10 дюймов. Используется цветная жидкокристаллическая пленка, сделанная на заказ. Планшет поддерживает распознавания силы нажатия, от чего меняется ширина линий.

В Xiaomi Mijia LCD Blackboard используется ЖК-экран с практически нулевым энергопотреблением, который не имеет подсветки. Он потребляет лишь небольшое количество энергии, когда экран очищается. Если очищать экран 100 раз в день, батарейку можно использовать в течение года.

Продажи графического планшета по цене $8,5 начнутся 4 января.

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