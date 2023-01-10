Panasonic представил новые OLED-телевизоры

Компания Panasonic на выставке CES 2023 представила новый OLED-телевизор MZW2004. Модель доступна с тремя вариантами дисплеев — на 55, 65 и 77 дюймов. Телевизор Panasonic MZW2004 оснащен матрицей с 4K-разрешением и конструкцией Master OLED Ultimate Module. По словам производителя, экран обладает массивом микролинз, которые позволяют каждому пикселю пропускать больше света.

Кроме того, дисплей предлагает новую многоуровневую систему управления температурой, которая способствует более яркому освещению, излучаемому экраном. Например, если комнату освещает лампа накаливания, то изображение на экране станет более холодным, чтобы компенсировать теплые оттенки комнаты. Пиковая яркость на 150% выше, чем у предыдущих моделей 2022 года. MZW2004 поддерживает несколько форматов HDR, таких как Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive и HLG Photo.

Panasonic MZW2004 получил режим Filmmaker Mode, который гарантирует, что зрители будут видеть контент именно так, как задумали создатели фильма. Телевизор поддерживает переменную частоту обновления до 120 Hz, HDMI 2.1, технологии AMD Freesync Premium и NVIDIA G-Sync. Акустическая система включает в себя динамики по бокам и в верхней части телевизора для реализации поддержки объемного звука, также поддерживается Dolby Atmos. Есть три режима фокусировки звука.

Цены и дата выпуска пока не сообщаются.

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