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4 января, 2023
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ASUS обновил компактный игровой ноутбук ROG Zephyrus G14

ASUS ROG Zephyrus G14

На выставке CES 2023 компания ASUS представила обновленную версию одного из самых популярных игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14.

ASUS ROG Zephyrus G14

Доступны следующие варианты 14-дюймового дисплея:

ROG Nebula HDR QHD+ (2560 x 1600 пикселей)

  • Подсветка mini-LED;
  • Частота обновления 165 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3;
  • NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision, сертификат Pantone.

ROG Nebula Display QHD+ (2560 x 1600 пикселей)

  • IPS-панель;
  • Частота обновления 165 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3;
  • NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision, сертификат Pantone.

FHD+ (1920 x 1200 пикселей)

  • IPS-панель;
  • Частота обновления 144 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB;
  • Dolby Vision, одобрено Pantone.

В максимальной конфигурации предлагаются процессор AMD Ryzen 9 серии 7000, графика Nvidia GeForce RTX 4090 с мощностью до 125 Вт с 16 Gb видеопамяти. Поддерживается технология G-Sync. Объем оперативной памяти DDR5-4800 составляет до 32 Gb, есть слот M.2 для накопителя на 1 Tb PCIe 4.0.

Оснащение ноутбука включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, порт USB 4.0 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4, зарядка), HDMI 2.1, слот для карт памяти microSD и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 76 Втч. Ноутбуки оснащены ИК-сенсором для системы распознавания лиц. Акустическая система включает два низкочастотных и два высокочастотных динамика. Клавиатура оснащена подсветкой RGB.

Цены на обновленный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 пока не объявлены.

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