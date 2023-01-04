ASUS обновил компактный игровой ноутбук ROG Zephyrus G14

На выставке CES 2023 компания ASUS представила обновленную версию одного из самых популярных игровых ноутбуков ROG Zephyrus G14.

Доступны следующие варианты 14-дюймового дисплея:

ROG Nebula HDR QHD+ (2560 x 1600 пикселей)

Подсветка mini-LED;

Частота обновления 165 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3;

NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision, сертификат Pantone.

ROG Nebula Display QHD+ (2560 x 1600 пикселей)

IPS-панель;

Частота обновления 165 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства DCI-P3;

NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision, сертификат Pantone.

FHD+ (1920 x 1200 пикселей)

IPS-панель;

Частота обновления 144 Hz, время отклика 3 мс, 100% охват цветового пространства sRGB;

Dolby Vision, одобрено Pantone.

В максимальной конфигурации предлагаются процессор AMD Ryzen 9 серии 7000, графика Nvidia GeForce RTX 4090 с мощностью до 125 Вт с 16 Gb видеопамяти. Поддерживается технология G-Sync. Объем оперативной памяти DDR5-4800 составляет до 32 Gb, есть слот M.2 для накопителя на 1 Tb PCIe 4.0.

Оснащение ноутбука включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, порт USB 4.0 Type-C, два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C (DisplayPort 1.4, зарядка), HDMI 2.1, слот для карт памяти microSD и комбинированный 3,5-мм аудиоразъем. Емкость аккумуляторной батареи составляет 76 Втч. Ноутбуки оснащены ИК-сенсором для системы распознавания лиц. Акустическая система включает два низкочастотных и два высокочастотных динамика. Клавиатура оснащена подсветкой RGB.

Цены на обновленный ноутбук ASUS ROG Zephyrus G14 пока не объявлены.

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