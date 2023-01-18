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19 января, 2023
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Nokia C12: Android 12 (Go Edition) и съемный аккумулятор за €119

Nokia C12

Компания HMD Global выпустила в Европе бюджетный смартфон Nokia C12. Аппарат оснащен 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1600 х 720 пикселей, прикрытым закаленным стеклом. Смартфон построен на базе восьмиядерного процессора Unisoc SC9863A. Объем оперативной памяти составляет 2 Gb, есть возможность виртуального расширения еще на 2 Gb. Встроенный накопитель на 64 Gb можно увеличить за счет microSD-карты.

Nokia C12

Основная камера представлена единственным датчиком на 8 Мп с поддержкой HDR, портретного и ночного режима съемки. Фронтальная камера разрешением 5 Мп. Установлен съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч, что на сегодняшний день редкость.

Есть поддержка 4G, WiFi, Bluetooth 5.2, GPS, две SIM-карты, FM-радио, аудиоразъем 3,5 мм и порт microUSB. Смартфон защищен от брызг и пыли по стандарту IP52. В качестве предустановленной операционной системы используется Android 12 (Go Edition) без сторонних надстроек. Габариты составляют 160,6 х 74,3 х 8,75, вес — 177,4 гр.

Цена Nokia C12 составляет €119. Устройство будет доступно покупателям в темно-голубом, угольном и светло-мятном цветах корпуса.

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