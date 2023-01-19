Недопонимание между топ-менеджерами и ИБ-специалистами приводит к киберинцидентам в 62% компаний

По данным глобального опроса «Лаборатории Касперского»*, более половины топ-менеджеров (62%) признают, что недопонимание с IT- или ИБ-отделом привело как минимум к одному инциденту в их организациях. Также две трети респондентов (67%) подтвердили, что проблемы с коммуникацией серьёзно задерживали реализацию проектов в области кибербезопасности. Около трети заявили, что сталкивались с такими трудностями не раз.

Среди других негативных последствий дискоммуникации ― потраченный впустую бюджет, потеря ценного сотрудника и ухудшение отношений между командами. В подобных ситуациях оказывались более половины (61%) респондентов. В целом с недопониманием по вопросам кибербезопасности сталкивались 98% респондентов, не связанных с IT.

«Чёткая коммуникация между руководителями компании и специалистами, ответственными за кибербезопасность, ― необходимое условие защищённости бизнеса. Задача состоит в том, чтобы поставить себя на место других, предвидеть и предотвратить серьёзное недопонимание. Это означает, что, с одной стороны, CISO должен уметь общаться на языке бизнеса, чтобы лучше объяснять существующие риски и необходимость мер безопасности. С другой стороны, топ-менеджеры должны понимать, что информационная безопасность в двадцать первом веке — неотъемлемая часть бизнеса, а формирование бюджета на ИБ — инвестиции в защиту активов компании», ― комментирует Алексей Вовк, руководитель управления информационной безопасности «Лаборатории Касперского».

Сложности в коммуникации не только ухудшают бизнес-показатели. Они также влияют на эмоциональное состояние сотрудников (34%) и заставляют руководителей сомневаться в компетентности специалистов по кибербезопасности (33%). Кроме того, 28% топ-менеджеров признают, что из-за недопонимания они теряют уверенность в защищённости бизнеса, а 26% ― что такая ситуация заставляет их нервничать, и это сказывается на эффективности их работы.

«Обсуждая вопросы информационной безопасности стоит рассмотреть возможные риски и потенциальные последствия, методы их предотвращения, сроки и инвестиции. Наш опыт показывает, что изначально выстроенная экосистема безопасности, включающая защитные решения, системы мониторинга, регулярное обучение персонала, способствуют тому, что встречи CEO и CISO будут посвящены максимальной эффективности операционной деятельности», — говорит Мушвиг Мамедов, представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы сделать взаимодействие между специалистами по кибербезопасности и руководителями, а также другими командами более прозрачным, «Лаборатория Касперского» рекомендует следовать следующим принципам:

вкладываться в обучение сотрудников: специалистам по кибербезопасности предлагать учебные курсы по тому, как устроены различные бизнес-процессы, а руководителям не из IT ― тренинги по расширению знаний в области кибербезопасности;

следить, чтобы менеджеры разных направлений не замыкались в собственном профессиональном информационном пузыре, были в курсе как бизнес-, так и ИБ-повестки. Это ещё один ключ к успешному общению и взаимопониманию внутри компании;

во время обоснования бюджета на кибербезопасность IT-специалистам необходимо представлять руководителям бизнеса весомые и понятные аргументы. Чтобы объяснить вероятность рисков и необходимые защитные меры, используйте информацию об угрозах и методах защиты, актуальных для вашей конкретной отрасли и размера компании. Такие ресурсы, как IT Security Calculator и отчёты, основанные на наблюдениях экспертов, могут облегчить эту задачу.

Полная версия отчёта о проблемах коммуникации между руководителями бизнеса и специалистами по кибербезопасности доступен по ссылке.

* Исследование было проведено в октябре 2022 года. В опросе участвовали более 1300 руководителей компаний (со штатом более 50 человек) из 25 стран мира.