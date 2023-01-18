Apple представила обновленный HomePod с «революционным звуком»

Компания Apple представила второе поколение smart-колонки HomePod. Дизайн гаджета остался прежним, но компания обновила его начинку. Колонка стала на 4 см меньше по высоте и на 200 гр тяжелее. Сетчатая ткань полностью изготовлена из переработанных материалов.

Среди новых функций — поддержка стандарта умного дома Matter, позволяющего управлять совместимыми аксессуарами, а также обновленный чип S7, впервые представленный в Apple Watch Series 7. Колонка получила встроенные датчики температуры и влажности, которые можно использовать в качестве датчиков для управления умным домом. Также есть поддержка передачи музыки с использованием фирменной технологии Apple. Голосовой помощник Siri сможет распознавать до шести разных голосов и давать персонализированные ответы.

Аудиосистема состоит из 4-дюймового низкочастотного динамика и массива из пяти высокочастотных драйверов. Они дополняются встроенным низкочастотным калибровочным микрофоном для автоматической коррекции низких частот. Технология распознавания помещения позволяет HomePod определить, насколько далеко он находится от стен, и оптимизировать звучание. Как и в оригинальной модели, есть возможность создания стереопары из двух динамиков или использования в качестве динамиков для Apple TV 4K.

Компания отмечает, что позже новый HomePod сможет использовать микрофон для отслеживания сигналов тревоги о дыме или угарном газе и уведомлять владельца сообщением на iPhone.

Smart-колонка Apple HomePod второго поколения доступна по цене 299 долларов. Продажи устройства начнутся 3 февраля, предзаказ уже открыт.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az