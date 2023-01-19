Amazon уволит 18 тыс. сотрудников

Компания Amazon в связи с сокращением онлайн-продаж уменьшит штат сотрудников, уволив 18 тыс. человек. Это станет крупнейшим сокращением рабочих мест в ее истории.

Сокращения начались еще в прошлом году и первоначально затронули подразделение Amazon Devices and Services, которое занимается разработкой голосового помощника Alexa и smart-динамиков Echo. Новые масштабные сокращения затронут подразделение розничной торговли и кадровую службу компании.

«В прошлом Amazon уже переживала неопределенные и сложные экономические условия, и мы продолжим это делать. Эти изменения помогут нам реализовать наши долгосрочные возможности с более сильной структурой затрат», — написал в служебной записке генеральный директор Amazon Энди Джесси (Andy Jassy).

После пандемии коронавируса потребители вернулись к прежнему образу жизни и стали меньше покупать онлайн. Amazon пришлось отложить открытие нескольких складов, а также остановить набор сотрудников в подразделение розничной торговли, а позднее и в другие подразделения. Но этих мер оказалось недостаточно, поэтому компания вынуждена сокращать штат сотрудников.

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