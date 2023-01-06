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6 января, 2023
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BMW i Vision Dee — концепт-кар с системой изменения цвета кузова

BMW i Vision Dee

На выставке CES 2023 в Лас-Вегасе компания BMW представила необычный концепт-кар. BMW i Vision Dee (Digital Emotional Experience) может менять цвет и реагировать на настроение своего владельца. Модель выполнена в минималистичном дизайне. Для создания концепта BMW использовала технологию E Ink Prism 3. Сообщается, что технологию также можно использовать в самых разных отраслях, включая бытовую технику, розничную торговлю, электронику и архитектурную отделку.

BMW i Vision Dee

BMW i Vision Dee способен полностью менять цвет, при этом доступна палитра из 32 различных цветов, а кузов разделен на 240 независимо окрашиваемых сегментов, включая колесные диски.

Фары и решетка радиатора могут воспроизводить разные выражения «лица» автомобиля. В BMW считают, что так водитель может общаться, например, с пешеходами, выражая радость или удивление.

Проекционный дисплей занимает всю площадь лобового стекла, и даже некоторую часть боковых стекол. BMW позволяет регулировать размер дисплея от небольшой полосы до всей поверхности лобового стекла. Управление проекционным дисплеем может осуществляться с приборной панели, которая, в свою очередь, так же является проекцией. На экране отображается информация о состоянии автомобиля и его движении, а также интерфейсы дополненной реальности: например, проекция прогнозируемой траектории движения велосипедиста в «слепой зоне». В дисплей интегрирован фирменный голосовой помощник. Кроме того, предусмотрено наличие неких «цифровых аватаров», способных взаимодействовать с водителем. Серийная версия проекционного дисплея будет использоваться в автомобилях BMW с 2025 года.

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