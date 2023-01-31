Motorola стала технологическим партнером профессионального футбольного клуба «Нефтчи». В рамках сотрудничества ПФК «Нефтчи» получает доступ к инновационным технологиям при помощи современных мобильных устройств, которые будут использованы для оснащения технической базы клуба. Компания Motorola будет иметь возможность интегрировать свой бренд в активности текущего сезона ПФК «Нефтчи», которая будет реализована в трансляциях игр клуба. Легендарный логотип Motorola «крыло летучей мыши» будет отображаться на видном месте на стадионе, на информационных табло во время матчей, в аккаунтах социальных сетей ПФК «Нефтчи», а также на официальном сайте клуба в разделе «Спонсоры». Кроме того, стороны договорились о том, что для целей знакомства болельщиков Нефтчи с брендом Motorola и возможностями его инновационных мобильных устройств некоторый контент (фотосессии с игроками, видеотрансляции с матчей, записи тренировок и др.) для наполнения социальных сетей партнеров может быть снят на смартфоны motorola edge 30 ultra, официальные продажи которого недавно стартовали в Азербайджане.

Президент ПФК «Нефтчи» Кямран Гулиев отметил: «Поддержка такого международного технологического партнера открывает нам новые возможности для получения доступа к передовым технологиям. Это еще один шаг, чтобы быть ближе к нашим болельщикам и с помощью технологий Motorola разделить их страсть к футболу, насладится лучшими моментами матчей и делиться ими с близкими».

«У Motorola и ФК Нефтчи есть одна общая черта. Это стремление к победам. Нефтчи стремится победить на поле, вдохновляя своих болельщиков. Motorola уже более 90 лет стремится достигнуть новых побед в инновациях, качестве своих продуктов и вдохновении для своих фанатов. Наше стремление к инновациям позволило нам изобрести первый в мире сотовый телефон в 1973 году, придумать форм-фактор «раскладушка» для сотовых телефонов в 1996 и выпустить первый в мире смартфон с гибким экраном motorola razr в 2019 . Уверен, что и Нефтчи, и Motorola одержат еще много побед!», — отметил Александр Романюк, глава Motorola в странах Центральной Азии, Азербайджана. «Мы очень рады представить болельщикам ПФК «Нефтчи» и всем азербайджанским пользователям — новейшие смартфоны Motorola, некоторые из них уже официально доступны в магазинах ритейлеров в Азербайджане, включая флагманский motorola edge 30 ultra и культовый смартфон «раскладушку» razr», — добавил он.

Motorola (дочерняя компания Lenovo Group Holdings) на глобальном уровне поддерживает внедрение современных технологических решений для цифровой трансформации большого спорта. В сентябре 2022 года Motorola и Lenovo объявили о многолетнем партнерстве с Chicago Bulls, начиная с сезона 2022–2023 годов. Помимо этого Motorola является официальным спонсором мексиканской LaLiga (организатора двух высших дивизионов испанского футбола), футбольного клуба итальянской Серии А AC Monza, команда Высшей футбольной лиги «Chicago Fire», баскетбольной команды Brooklyn Nets и ряда других спортивных и киберспортивных проектов и инициатив по всему миру.

«Я рад, что Motorola усиливает свое присутствие в Азербайджане и развивает сотрудничество с локальными брендами. Наряду с другим успешными категориями, такими как персональные компьютеры, игровые ноутбуки, инфраструктурное оборудование, Motorola является частью экосистемы Lenovo, в частности с технологией Ready For, позволяющей подключить смартфон Motorola к ноутбуку Lenovo и пользоваться удобными функциями для более эффективной работы. Это позволяет нам открывать доступ к ее преимуществам еще большему числу пользователей в Азербайджане», — отметил Альнур Ермагамбетов — генеральный директор Lenovo в Центральной Азии.

О партнерах:

ПФК «Нефтчи» — самый титулованный и наиболее известный футбольный клуб Премьер-лиги Азербайджана. До 1968 года носил название «Нефтяник», под эмблемой которого на протяжении 27 сезонов играл в Высшей лиге ССCP. «Нефтчи» — первая азербайджанская команда, прошедшая в групповой этап Лиги Европы.

Motorola Mobility LLC была приобретена холдингом Lenovo Group Holdings в 2014 году. Motorola Mobility является дочерней компанией, находящейся в полной собственности компании Lenovo, и отвечает за разработку и производство всех мобильных устройств и решений под брендами Moto и Motorola. Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт https://www.lenovo.com и следите за последними новостями на нашем StoryHub и в глобальном блоге Motorola.