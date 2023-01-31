Samsung опубликовал результаты за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год

Компания Samsung Electronics отчиталась о результатах за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год.

Выручка компании в отчетный квартал составила $57,2 млрд, что на 8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Операционная прибыль рухнула на 69% до $3,5 млрд, что является минимальным значением более чем за десять предыдущих лет.

Соответствующие результаты по итогам всего года составили $245 млрд. и 35,22 млрд. Это соответствует росту на 7,8% и спаду на 16% соответственно.

При этом чистая прибыль Samsung увеличилась более чем в два раза до $19 млрд, так как компания получила единовременную выгоду из-за изменений в локальном налоговом законодательстве.

В четвертом квартале прибыль компании от поставки полупроводниковых компонентов сократилась на 97% до $220 млн, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Samsung объясняет это спадом спроса на различных рынках на фоне экономического кризиса.

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