spot_img
31 января, 2023
spot_img
ДомойТелекомСтатьиSamsung опубликовал результаты за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год

Samsung опубликовал результаты за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год

Samsung

Компания Samsung Electronics отчиталась о результатах за четвертый квартал и весь 2022 финансовый год.

Выручка компании в отчетный квартал составила $57,2 млрд, что на 8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Операционная прибыль рухнула на 69% до $3,5 млрд, что является минимальным значением более чем за десять предыдущих лет.

Соответствующие результаты по итогам всего года составили $245 млрд. и 35,22 млрд. Это соответствует росту на 7,8% и спаду на 16% соответственно.

При этом чистая прибыль Samsung увеличилась более чем в два раза до $19 млрд, так как компания получила единовременную выгоду из-за изменений в локальном налоговом законодательстве.

В четвертом квартале прибыль компании от поставки полупроводниковых компонентов сократилась на 97% до $220 млн, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Samsung объясняет это спадом спроса на различных рынках на фоне экономического кризиса.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Reuters: власти США прекращают выдавать экспортные лицензии для поставок Huawei
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,163ФанатыМне нравится
1,008ЧитателиЧитать
3,119ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»