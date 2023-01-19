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20 января, 2023
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Специалисты Azercell поделились своим опытом со студентами «IT-Академии»

Azercell

Специалисты лидирующего мобильного оператора страны «Azercell Telecom» провели тренинг-семинар, охватывающий такие актуальные темы, как «Ориентация новых специалистов в сфере IТ» и «Создай собственный бренд», для проекта «IT-Академия». Семинар был организован в Азербайджанском Государственном Университете Нефти и Промышленности.

Участие в данном тренинге приняло около 60 студентов, проходящих обучение в рамках проекта «IТ-Академия», реализованного по инициативе Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики и Министерства Экономики Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятия эксперт по трансформации и организационному развитию департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell и тренер Академии Azercell Вахида Оруджева, а также консультант по трансформации департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell Фахри Гурбанов предоставили студентам информацию о путях построения успешной карьеры и возможностях профессионального развития в сфере информационных технологий, а также дали ответы на интересующие их вопросы.

Следует отметить, что компания «Azercell Telecom», постоянно способствующая академическому и профессиональному развитию нового поколения ИТ-специалистов в стране, продолжит свою деятельность в этом направлении.

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