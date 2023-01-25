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25 января, 2023
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Microsoft готовит большое обновление «Проводника» для Windows 11

Microsoft

Компания Microsoft готовится запустить крупное обновление File Explorer (Проводник) для операционной системы Windows 11. Макеты нового интерфейса опубликовал тематический ресурс Windows Central. Судя по изображениям, в «Проводнике» обновятся несколько основных областей, будет изменен дизайн, улучшена работа с сенсорным экраном, добавятся новые функции,  улучшающие интеграцию с OneDrive и Microsoft 365.

Microsoft

Новый дизайн «Проводника» включает в себя переработанное поле каталога файлов, окно поиска и кнопку «Домой». Кнопки «Создать», «Вырезать», «Копировать» и «Вставить», в свою очередь, будут перемещены чуть ниже на отдельную панель.

Среди функциональных новшеств самым значимым станет измененная домашняя страница, интегрированная с Microsoft 365. В верхней части окна появится новая лента «рекомендованных» файлов с увеличенными миниатюрами. Изменится и дизайн интерфейса панели навигации в левой части экрана. Панель подробностей также будет соответствовать остальной части нового «Проводника», включая интеграцию Microsoft 365 и более удобный просмотр сведений о файле.

Интеграция с Microsoft 365 позволит пользователям просматривать электронную почту и последние комментарии к файлам, опубликованным в облаке или прикрепленным к сообщениям. Эта информация будет видна с первого взгляда.

Появятся более широкие возможности просмотра фотографий в «Проводнике» через новую «Галерею». Если навести курсор на фото, появится увеличенное превью. Кроме того, добавятся теги для упорядочивания и классификации файлов с помощью ключевых слов и цветовых меток, подобно тому, что macOS предлагает в приложении Finder. Часть улучшений «Проводника» будет направлена на повышение доступности для сенсорного ввода.

Как отмечают в WindowsCentral, это будет самое значительное обновление «Проводника» со времен Windows 8, выпущенной более 10 лет назад. Ожидается, что большая часть нововведений «Проводника» станет доступна пользователям ближе к концу 2023 года.

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