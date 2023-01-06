Citizen CZ Smart: часы с поддержкой технологий NASA и IBM Watson

Компания Citizen на выставке CES 2023 представила часы CZ Smart второго поколения, работающие под управлением операционной системы Wear OS 3. Среди большинства других аналогичных моделей устройство выделяет поддержка технологий NASA и IBM Watson, благодаря чему часы способны оценивать психомоторное состояние владельца. Для этого пользователю необходимо проходить небольшие тесты в приложении Alert Monitor.

При помощи нейросетей, разработанных IBM Watson и тестов NASA, определяется хронотип человека. В дальнейшем пользователь будет получать персонализированные рекомендации по повышению бдительности и получению полезных привычек, чтобы эффективнее справляться с усталостью, когда лучше отдыхать и тренироваться.

Citizen CZ Smart представлены двумя форматами – 41 и 44 мм, в обоих случаях используется OLED-дисплей с диаметром 1,28 дюйма. Аппаратной основой часов стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который дополняется 1 Gb оперативной памяти и накопителем на 8 Gb.

Аккумуляторная батарея обеспечивает до 24 часов непрерывной работы, а процесс восполнения энергии занимает около 40 минут. Есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Устройство наделено датчиками ЧСС и SpO2, есть также гироскоп, барометр и акселерометр. В конструкции предусмотрен микрофон и динамик, также имеется возможность установки и запуска разных приложений, таких как Spotify или YouTube Music.

Цена стандартной версии Citizen CZ Smart составляет $350, вариант Sport — $375. Продажи стартуют в марте.

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