spot_img
6 января, 2023
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыCitizen CZ Smart: часы с поддержкой технологий NASA и IBM Watson

Citizen CZ Smart: часы с поддержкой технологий NASA и IBM Watson

Citizen CZ Smart

Компания Citizen на выставке CES 2023 представила часы CZ Smart второго поколения, работающие под управлением операционной системы Wear OS 3. Среди большинства других аналогичных моделей устройство выделяет поддержка технологий NASA и IBM Watson, благодаря чему часы способны оценивать психомоторное состояние владельца. Для этого пользователю необходимо проходить небольшие тесты в приложении Alert Monitor.

Citizen CZ Smart

При помощи нейросетей, разработанных IBM Watson и тестов NASA, определяется хронотип человека. В дальнейшем пользователь будет получать персонализированные рекомендации по повышению бдительности и получению полезных привычек, чтобы эффективнее справляться с усталостью, когда лучше отдыхать и тренироваться.

Citizen CZ Smart представлены двумя форматами – 41 и 44 мм, в обоих случаях используется OLED-дисплей с диаметром 1,28 дюйма. Аппаратной основой часов стал микропроцессор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, который дополняется 1 Gb оперативной памяти и накопителем на 8 Gb.

Аккумуляторная батарея обеспечивает до 24 часов непрерывной работы, а процесс восполнения энергии занимает около 40 минут. Есть Wi-Fi, Bluetooth, GPS и NFC. Устройство наделено датчиками ЧСС и SpO2, есть также гироскоп, барометр и акселерометр. В конструкции предусмотрен микрофон и динамик, также имеется возможность установки и запуска разных приложений, таких как Spotify или YouTube Music.

Цена стандартной версии Citizen CZ Smart составляет $350, вариант Sport — $375. Продажи стартуют в марте.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
2022-ci ildə ən populyar oyun platformalarının adı açıqlanıb
Следующая статья
Qualcomm представил функцию Snapdragon Satellite для связи смартфонов со спутниками
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,123ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»