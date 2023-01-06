Qualcomm представил функцию Snapdragon Satellite для связи смартфонов со спутниками

Компания Qualcomm на выставке CES 2023 представила Snapdragon Satellite — первое в мире решение для смартфонов, способное поддерживать двусторонний обмен сообщениями через спутниковую сеть Iridium. Функция будет доступна пользователям смартфонов премиум-класса на операционной системе Android.

Snapdragon Satellite будет работать только на устройствах, оснащенными процессором Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70 5G, а также некоторыми дополнительными радиомодулями.

На старте Snapdragon Satellite предусматривает отправку сообщения с координатами экстренным службам через систему Garmin Response. В будущем функция позволит обмениваться текстовыми сообщениями с любыми абонентами, используя свой обычный номер телефона.

Qualcomm утверждает, что после обнаружения и установления связи со спутником, отправка сообщения займет от трех до десяти секунд. Сервис будет доступен «буквально в любой точке мира». Стоимость услуги будет зависеть от производителей смартфонов и поставщика сервиса.

Компания отмечает, что Snapdragon Satellite может быть активирован и на другие устройствах, включая ноутбуки, планшеты и решения сегмента Интернета вещей.

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