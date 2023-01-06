spot_img
6 января, 2023
spot_img
ДомойТелекомСобытияQualcomm представил функцию Snapdragon Satellite для связи смартфонов со спутниками

Qualcomm представил функцию Snapdragon Satellite для связи смартфонов со спутниками

Qualcomm Snapdragon Satellite

Компания Qualcomm на выставке CES 2023 представила Snapdragon Satellite — первое в мире решение для смартфонов, способное поддерживать двусторонний обмен сообщениями через спутниковую сеть Iridium. Функция будет доступна пользователям смартфонов премиум-класса на операционной системе Android.

Snapdragon Satellite будет работать только на устройствах, оснащенными процессором Snapdragon 8 Gen 2 с модемом Snapdragon X70 5G, а также некоторыми дополнительными радиомодулями.

На старте Snapdragon Satellite предусматривает отправку сообщения с координатами экстренным службам через систему Garmin Response. В будущем функция позволит обмениваться текстовыми сообщениями с любыми абонентами, используя свой обычный номер телефона.

Qualcomm утверждает, что после обнаружения и установления связи со спутником, отправка сообщения займет от трех до десяти секунд. Сервис будет доступен «буквально в любой точке мира». Стоимость услуги будет зависеть от производителей смартфонов и поставщика сервиса.

Компания отмечает, что Snapdragon Satellite может быть активирован и на другие устройствах, включая ноутбуки, планшеты и решения сегмента Интернета вещей.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Citizen CZ Smart: часы с поддержкой технологий NASA и IBM Watson
Следующая статья
Представлен планшет Lenovo Tab Extreme с 14,5-дюймовым дисплеем
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,154ФанатыМне нравится
1,006ЧитателиЧитать
3,123ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»