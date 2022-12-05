spot_img
5 декабря, 2022
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыXiaomi Paper Book Note: электронная книга со стилусом для заметок

Xiaomi Paper Book Note: электронная книга со стилусом для заметок

Xiaomi Paper Book Note

Компания Xiaomi выпустила премиальную электронную книгу Paper Book Note. Новинка оснащена 10,3-дюймовым дисплеем E-Ink. Экран поддерживает ввод стилусом (4096 уровней нажатия), который не нужно заряжать, а при желании его можно закрепить на корпусе устройства при помощи магнитов. С помощью стилуса можно не только пролистывать страницы и перемещаться по меню, но и создавать наброски или делать рукописные заметки.

Книга поддерживает десятки всевозможных текстовых форматов, PDF, PNG и JPG, а также работу с приложениями: по умолчанию есть, например, WPS Office и WeChat. Объем оперативной памяти — 3 Gb, емкость встроенного накопителя — 64 Gb. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, заряжается через USB-C. Корпус книги выполнен из металла, толщина — 5,35 мм, вес – 440 гр. Для подключения к интернету устройство оснащено двухдиапазонным Wi-Fi 5. В качестве операционной системы используется Android 11.

Цена в Китае Xiaomi Paper Book Note составляет 360 долларов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяКомпании Bestcomp Group и Intel провели конференцию «Intel Shapes the Future of Technology»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,153ФанатыМне нравится
997ЧитателиЧитать
3,127ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»