Lenovo собрала представителей ведущих IT-компаний региона в рамках Lenovo Day в Баку

В Азербайджане при поддержке Lenovo состоялoсь крупное отраслевое мероприятие Lenovo Day Baku, объединившее международных технологических вендоров, а также поставщиков и системных интеграторов решений для центров обработки данных, edge-computing, облачных вычислений и корпоративных инфраструктурных решений Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского региона.

В мероприятии приняли участие стратегические партнеры Lenovo, такие как Intel, Nutanix и Veeam, а также более 200 делегатов от компаний корпоративного сектора из Азербайджана, что позволило этой встрече стать платформой для диалога всех участников ИТ-сообщества.

Участники обсудили тенденции и существующие проблемы трансформации цифрового бизнеса в регионе, проанализировали технологические решения и новые бизнес-модели, успешно применяемые для поддержки цифровых экосистем предприятий в Азербайджане. Также, участники ознакомились с портфелем лучших инфраструктур и услуг Lenovo, которые способствуют повышению устойчивости бизнеса.

Расим Бахши руководитель департамента по работе с корпоративными заказчиками Lenovo Infrastructure Solutions Group в Восточной Европе и Центральной Азии в приветственном слове всем участникам мероприятия отметил, что испытывает большую гордость, проводя подобное мероприятие в Баку впервые. В ходе своего выступления он поделился новостью о том, что в Азербайджане будет создан региональный хаб компании.

Говоря о перспективах развития Lenovo в Азербайджане, Андрей Кутуков — руководитель Lenovo Infrastructure Solutions Group в Восточной Европе и Центральной Азии — добавил: «Мы придаем большое значение развитию Lenovo в Восточной Европе и Центральной Азии, в том числе в Азербайджане. Создание хаба означает большие инвестиции с нашей стороны, вложения в развитие партнерской сети, в развитие наших собственных технических ресурсов и компетенций, в канал продаж, а также увеличение нашего предложения с точки зрения уровня сервисов и предоставляемых нами здесь услуг».

Специальным гостем мероприятия стал Вильфредо Сотолонго, старший вице-президент, директор по работе с клиентами Lenovo ISG. В своем выступлении он рассказал: «Мы видим в регионе большие возможности для роста, развития и улучшения жизни наших клиентов. Опираясь на это, мы приняли решение усилить наше присутствие в этом регионе мы для достижения данной цели. Мы уже достаточно успешно работаем здесь со многими партнерами, и благодаря этому мы удвоили размер нашего бизнеса здесь за последний год, и мы надеемся улучшить этот показатель в следующем году. Именно поэтому, мы берем на себя определенные обязательства способствовать развитию наших клиентов, партнеров или провайдеров облачных решений. Это не просто обещание, у нас в руках план, частью которого являются инвестиции в ресурсы, в повышение доступности технологий, в привлечение новых талантов и фокус на те технологии, которые позволят нашим партнерам создавать революционные решения, услуги и сервисы конечному пользователю, сотрудникам и корпоративным клиентам».

В дeмонстрационной зоне форума Lenovo представила технологические новинки из собственного портфеля комплексных инфраструктурных решений и сервисов. Оборудование Lenovo обладает улучшенной производительностью, безопасностью и вычислительными возможностями; обеспечивает инновации, которые помогают компаниям любого размера легко развертывать гибридные среды от периферийных вычислений до облака и управлять ими.

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Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) — компания с оборотом более 70 миллиардов долларов США, занимающая 171 место в списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500, в которой работает 75 000 человек по всему миру и которая ежедневно обслуживает миллионы клиентов на 180 рынках. Сосредоточившись на смелом видении интеллектуальных технологий для всех, Lenovo закрепила свой успех в качестве ведущего мирового игрока на рынке ПК, осваивая новые области роста инфраструктуры, мобильных устройств, решений и услуг. Эта трансформация вместе с инновациями Lenovo, которые меняют мир, позволяет построить более инклюзивное, надежное и устойчивое цифровое общество для всех и везде.