Xiaomi Buds 4: TWS-наушники с активным шумоподавлением и поддержкой LHDC 5.0

Компания Xiaomi представила беспроводные наушники Buds 4. Они выполнены в формате вкладышей (или полувкладышей, как их позиционируют в Xiaomi) и визуально напоминают AirPods от Apple. Наушники лишены силиконовых амбушюр, защищены от влаги и пыли по стандарту IPX54. Реализована поддержка сенсорного управления.

Xiaomi Buds 4 оснащены графеновой мембраной и 11-мм двойными магнитными динамическими драйверами. Наушники получили интеллектуальную систему активного шумоподавления, поддержку пространственного звука (360°), а также режим прозрачности. Они способны воспроизводить аудио высокого разрешения (Hi-Res Audio) и поддерживают аудиокодек LHDC 5.0, благодаря чему обеспечивается высокое качество звучания. В конструкции предусмотрено три встроенных микрофона, которые используются в том числе в системе ANC. Гарнитура подключается к устройству через Bluetooth 5.3. Поддерживается одновременное подключение к двум устройствам.

Емкость аккумулятора кейса составляет 480 мАч, а каждый наушник оснащается батареями по 30 мАч. Автономность самих наушников – 6 часов, а с учетом зарядного кейса автономность достигает 30 часов или 20 часов с ANC. Сами наушники весят по 4,4 гр, кейс — 37,7 гр.

Xiaomi Buds 4 доступны в черной, белой и оливковой расцветках. Цена в Китае составляет 100 долларов.

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