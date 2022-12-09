Visa: Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре уже опережает два последних чемпионата мира FIFA по совокупным потребительским расходам

Visa, официальный партнер FIFA по платежным технологиям, опубликовала данные о расходах по картам Visa во всех официальных местах проведения чемпионата мира по футболу FIFA с начала турнира до окончания группового этапа 2 декабря.

Согласно опубликованным данным, потребительские расходы (в стоимостном выражении) на чемпионате в Катаре 2022 практически превысили общие расходы за весь чемпионат мира по футболу FIFA 2018 (89%) и уже превысили общие расходы за чемпионат мира по футболу FIFA 2014 (192%). Данные также демонстрируют, что 88% платежей было совершено бесконтактно, что говорит о явном предпочтении цифровых способов оплаты среди футбольных фанатов.

«На месте болельщики отдают большее предпочтение совершению бесконтактных и безналичных оплат — это свидетельствует о том, что цифровые платежи явлются предпочтительным способом совершать и принимать оплаты, — отметила доктор Саида Джаффар, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Персидского залива. — В официальных местах проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2022 мы установили больше платежных терминалов, чем когда-либо прежде. При этом мы тестируем несколько инновационных способов совершения оплат, чтобы платить стало менее обременительно, а фанаты смогли насладиться моментом и сосредоточиться на красоте игры».

Официальные показатели расходов за период группового этапа чемпионата мира по футболу FIFA:

С начала турнира 20 ноября до последнего матча группового этапа 2 декабря 70% всех потребительских расходов в стоимостном выражении в официальных местах проведения чемпионата мира по футболу FIFA приходилось на карты Visa, выпущенные в других странах. Больше всего карт, с которых совершались оплаты, было выпущено в США (18%), далее следуют Мексика (9%) и Саудовская Аравия (8%).

Расходы на стадионе:

Средняя сумма транзакций на стадионе для всех матчей группового этапа составила 23 доллара США. Во время всех матчей самыми популярными категориями расходов были: фанатская атрибутика (47%), еда и напитки (36%) и покупка билетов на мероприятия FIFA (11%).

для всех матчей группового этапа составила 23 доллара США. Во время всех матчей были: фанатская атрибутика (47%), еда и напитки (36%) и покупка билетов на мероприятия FIFA (11%). Наибольшая доля бесконтактных платежей (91%) пришлась на стадион «Аль-Джануб» , а матчем, на который пришлась наибольшая доля бесконтактных платежей, стала игра Польши против Саудовской Аравии (96%).

(91%) пришлась на стадион , а матчем, на который пришлась наибольшая доля бесконтактных платежей, стала игра Польши против Саудовской Аравии (96%). Стадион «Лусаил» лидирует среди всех стадионов по общему количеству платежных транзакций на групповом этапе, при этом 22% объема платежей пришлось на карты Visa, выпущенные в Катаре, а 78% — на карты Visa, выпущенные в других странах.

лидирует среди всех стадионов по общему количеству платежных транзакций на групповом этапе, при этом 22% объема платежей пришлось на карты Visa, выпущенные в Катаре, а 78% — на карты Visa, выпущенные в других странах. На стадионе 974 была отмечена наивысшая средняя сумма транзакций (25 долларов США), при этом средняя сумма транзакций составила 15 долларов США в категории «еда и напитки» и 80 долларов США в категории «фанатская атрибутика».

Расходы по матчам:

Наибольший объем платежных транзакций на стадионе пришелся на матч между Саудовской Аравией и Мексикой 30 ноября, за ним следует матч Аргентины против Мексики 26 ноября. Держатели карт из Мексики потратили почти в четыре раза больше средств, чем держатели карт из Аргентины (29% и 8% соответственно) во время матча Аргентина — Мексика.

пришелся на матч между Саудовской Аравией и Мексикой 30 ноября, за ним следует матч Аргентины против Мексики 26 ноября. Держатели карт из Мексики потратили почти в четыре раза больше средств, чем держатели карт из Аргентины (29% и 8% соответственно) во время матча Аргентина — Мексика. Наивысшая средняя сумма транзакций пришлась на матч США — Иран 29 ноября (29 долларов США), при этом средняя сумма транзакций составила 14 долларов США в категории «еда и напитки» и 89 долларов США в категории «фанатская атрибутика».

пришлась на матч США — Иран 29 ноября (29 долларов США), при этом средняя сумма транзакций составила 14 долларов США в категории «еда и напитки» и 89 долларов США в категории «фанатская атрибутика». Топ-5 матчей по расходам : Саудовская Аравия — Мексика (40 матч; 30 ноября): 5,1% от общей суммы расходов Аргентина — Мексика (24 матч; 26 ноября): 4,7% от общей суммы расходов Камерун — Бразилия (48 матч; 2 декабря): 3,7% от общей суммы расходов Португалия — Уругвай (32 матч, 28 ноября): 3,6% от общей суммы расходов Катар — Эквадор (1 матч, 20 ноября): 3,6% от общей суммы расходов



Visa является эксклюзивным партнером чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре по платежным технологиям на всех стадионах, где принимаются платежные карты. Болельщики могут расплачиваться кредитными, дебетовыми или предоплаченными подарочными картами Visa, доступными в любом официальном месте проведения чемпионата, через более чем 5300 терминалов бесконтактной оплаты, установленных на официальных объектах ФИФА.