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9 декабря, 2022
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QNAP выпускает новую серию NAS TS-x62 с двухъядерными процессорами Intel Celeron N4505, 2.5GbE мультимедийным сетевым хранилищем с HDMI 2.1, двумя слотами M.2 PCIe и слотом PCIe Gen 3

QNAP

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, сегодня представила серию TS-x62 NAS. Построенная на базе двухъядерных процессоров Intel Celeron, эта серия включает модели TS-262 с двумя отсеками и TS-462 с четырьмя отсеками. Обе модели оснащены портом 2,5GbE и двумя слотами M.2 PCIe для кэширования SSD, что обеспечивает более высокую скорость передачи и более быстрый доступ к данным для расширения возможностей различных приложений хранения данных. Также имеется слот PCIe Gen 3, позволяющий пользователям расширять функциональные возможности NAS с помощью ряда карт QNAP PCIe. Мультимедийные файлы, хранящиеся на TS-x62, можно передавать в потоковом режиме по всему дому, а также просматривать непосредственно на телевизоре или мониторе с выходом HDMI 2.1.

«Мы были рады работать с QNAP над выпуском серии TS-x62, которая поддерживает различные сценарии использования для домашних пользователей, такие как потоковая передача мультимедиа в формате 4K, централизованное хранилище и эффективное резервное копирование файлов. Процессор Intel Celeron N4505 обеспечивает привлекательную производительность для домашних моделей NAS благодаря расширенным возможностям совместной работы и многозадачности», — сказал Джейсон Зиллер (Jason Ziller), генеральный менеджер подразделения клиентских подключений корпорации Intel.

«Серия TS-x62 с процессором Intel Celeron N4505 отражает стремление QNAP обеспечить повышенную производительность и функциональность для домашних пользователей. Например, благодаря встроенному механизму искусственного интеллекта Intel OpenVINO решение для управления фотографиями позволяет пользователям быстрее идентифицировать и упорядочивать изображения по сравнению с предыдущими моделями», — сказал Мейджи Чанг (Meiji Chang), генеральный директор QNAP.

Серия TS-x62 поставляется с предустановленной последней версией операционной системы QTS QNAP — QTS 5.0.1. Это позволяет пользователям наслаждаться более быстрым, плавным и простым пользовательским интерфейсом. Интеллектуальное приложение для управления фотографиями с искусственным интеллектом QuMagie теперь можно улучшить с помощью плагина Edge TPU (приобретается отдельно). Кроме того, QTS 5.0 поддерживает протокол TLS 1.3 для повышения безопасности и производительности, а также автоматические обновления QTS и приложений для обеспечения оптимальных условий работы NAS.

Поддержка Plex позволяет пользователям серии TS-x62 выполнять потоковую передачу мультимедийных файлов на мобильные устройства, устройства DLNA и телевизоры, используя распространенные устройства для потоковой передачи мультимедиа, например, Roku, Apple TV (через Qmedia), Google Chromecast и Amazon Fire TV. Hybrid Backup Sync (HBS 3) предоставляет различные варианты резервного копирования, такие как вторичное резервное копирование в облако, на локальные внешние диски и удаленный NAS. Емкость TS-x62 можно увеличить, подключив корпуса расширения или используя HybridMount для подключения облачных сервисов, таких как Dropbox, Google Drive, OneDrive и других основных облачных сервисов. Центр приложений NAS также предоставляет широкий спектр приложений для управления файлами, повышения производительности и многого другого.

Цена модели TS-462-2G в MSRP составляет 1,099 AZN, а TS-262-4G будет предлагаться за 899 AZN. Гарантия составляет 3 года с возможностью приобретения гарантии на срок до 5 лет.

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