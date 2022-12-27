Valve запустила страницу Steam Replay 2022 с персональными итогами 2022 года

Разработчик компьютерных игр Valve запустил страницу с персональными итогами 2022 года для пользователей Steam.

Пользователи могут узнать, сколько часов они провели в той или иной игре, а также увидеть информацию о полученных достижениях. Статистику можно сравнить со средними показателями по Steam.

Также Steam Replay показывает различные графики со статистикой пользователей платформы, например, о самых популярных жанрах и количестве запущенных игр в целом.

Кроме того, страницей с персональными итогами можно поделиться в социальных сетях.

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